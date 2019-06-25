На востоке Индии автобус сорвался в ущелье

Нью-Дели, , 07:38 — REGNUM По меньшей мере шесть человек погибли и еще 39 получили травмы при падении автобуса в ущелье в штате Джаркханд на востоке Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По предварительным данным, на сложном участке дороги водитель не справился с управлением, из-за чего автобус сорвался со склона и перевернулся. На месте работает полиция, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в индийском штате Химачал-Прадеш переполненный автобус упал в глубокое ущелье. Погибли не менее 44 человек, всего в автобусе находились по меньшей мере 60 пассажиров.

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