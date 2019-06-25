Сантехник из Приангарья угробил двух пенсионеров

Ангарск, Иркутская область, , 07:30 — REGNUM Чета пенсионеров из Ангарска (Иркутская область) погибла, обварившись кипятком из чугунного радиатора, который не должным образом починил сантехник. Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, именно ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).

В ходе разбирательства выяснилось, что ещё в августе 2017 года теперь уже бывший работник коммунальной службы, находясь в одной из квартир дома в 76 квартале Ангарска, проводил ремонтные работы по установке проходных пробок с шаровым краном на чугунном радиаторе, расположенном на кухне. А сама трагедия произошла 11 февраля 2018 года вследствие повреждения данного оборудования. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть 74-летнего мужчины и 72-летней женщины наступила в результате термических ожогов от воздействия горячей воды.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении СКР.

Напомним, в Алтайском крае по аналогичной статье осудили электрика рубцовской управляющей компании «Централь». За смертельный удар электрическим током от прикосновения к металлической раковине на кухне, полученной двухлетней девочкой, суд вынес необычайно мягкий, по мнению родителей погибшей, приговор — 2,6 года лишения свободы условно.

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