Вторник, 25 Июня 2019 года
07:46:16 МСК

ЛНР: ВСУ обстреляли посёлок Фрунзе

Происшествия

Жертв и разрушений нет

Луганск, 25 июня 2019, 07:36 — REGNUM  За минувшие сутки территория ЛНР дважды подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков, заявили 25 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ВСУ выпустили восемь мин калибра 82 мм со стороны населённого пункта Крымское, а затем применили гранатомёт СПГ.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли посёлок Лозовое из нескольких видов гранатомётов.

Читайте также: ВСУ обстреляли посёлок Лозовое в ЛНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить