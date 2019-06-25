ЛНР: ВСУ обстреляли посёлок Фрунзе

Луганск, , 07:36 — REGNUM За минувшие сутки территория ЛНР дважды подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков, заявили 25 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ВСУ выпустили восемь мин калибра 82 мм со стороны населённого пункта Крымское, а затем применили гранатомёт СПГ.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли посёлок Лозовое из нескольких видов гранатомётов.

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