Вторник, 25 Июня 2019 года
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Взрывы боеприпасов унесли жизни двух человек — премьер-министр Казахстана

Происшествия

Погиб один военнослужащий и один гражданский

Нур-Султан, 25 июня 2019, 07:06 — REGNUM  В результате взрывов на военном складе в городе Арыси Туркестанской области Казахстана погибли два человека. Об этом 25 июня заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Во время открытия заседания правительства Мамин выразил соболезнования родным и близких погибших. По его словам, среди погибших один военнослужащий и один гражданский. Глава правительства отметил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на складе в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана произошел пожар, который вызвал взрывы снарядов. Население города в срочном порядке было эвакуировано. К вечеру 24 июня число пострадавших достигло 46 человек.

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