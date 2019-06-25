Взрывы боеприпасов унесли жизни двух человек — премьер-министр Казахстана

Нур-Султан, , 07:06 — REGNUM В результате взрывов на военном складе в городе Арыси Туркестанской области Казахстана погибли два человека. Об этом 25 июня заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Во время открытия заседания правительства Мамин выразил соболезнования родным и близких погибших. По его словам, среди погибших один военнослужащий и один гражданский. Глава правительства отметил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на складе в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана произошел пожар, который вызвал взрывы снарядов. Население города в срочном порядке было эвакуировано. К вечеру 24 июня число пострадавших достигло 46 человек.