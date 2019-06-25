Из резервного фонда Якутии выделят деньги на тушение лесных пожаров

Якутск, , 07:25 — REGNUM Тушить природные пожары в Верхоянском районе Якутии, где объявлен режим ЧС районного уровня, будет помогать вертолёт Ми-8. Выделение воздушного судна для этих целей анонсировал глава республики Айсен Николаев. Он также обещал, что на борьбу с огнём в этом муниципалитете направят средства из резервного фонда региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящее время на территории Верхоянского района действует 12 природных пожаров, из них 5 локализовано, угрозы населённым пунктам нет. Я принял решение об объявлении режима межмуниципального ЧС», — также отметил Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что сейчас решается вопрос о выделении федеральных средств на тушение пожаров в республике. По итогам встречи главы Якутии с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным было принято решение о выделении Якутии дополнительно 85 миллионов рублей на тушение лесных пожаров и 66 миллионов рублей на приобретение спецтехники из федерального бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Верхоянского района Якутии обратились к главе региона с жалобами на нехватку сил бороться с природными пожарами и попросили помощи у руководства республики. Люди написали открытое письмо, в котором сообщили, что население муниципалитета вынуждено активно участвовать в тушении восьми возгораний, два из них называются неконтролируемыми. По информации авторов обращения, в общей сложности к тушению лесов привлечены несколько сотен человек, и возгорания угрожали Батагайской нефтебазе, а теперь создают напряжённую ситуацию возле конебазы Кэнкэмэ и участка Сайылык, кладбища Таала и села Бетенкес, сенокосных участков и Табалахского наслега.