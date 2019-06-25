На Камчатке с сухогруза эвакуировали украинского моряка с заражением крови

Петропавловск-Камчатский, , 06:35 — REGNUM На Камчатке спасатели эвакуировали со стоящего на рейде сухогруза «Эраклия» (флаг Либерии) украинского моряка с заражением крови. Больной госпитализирован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Информация о том, что члену экипажа иностранного судна требуется помощь, поступила на пульт региональной оперативно-дежурной смены МЧС ночью, с 24 на 25 июня. На помощь вышел катер МЧС «Лидер» с тремя спасателями на борту. Моряк оказался гражданином Украины. Его эвакуировали с судна в порт, где передали бригаде скорой помощи. По предварительным данным у украинского моряка 1974 года рождения заражение крови.

Как сообщало ИА REGNUM, камчатские спасатели не в первый раз помогают заболевшим на борту судна морякам. В 2015 году они выезжали на помощь члену экипажа иностранного судна, у которого случился инфаркт.