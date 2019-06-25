Мужчина с ножом убил двух человек в Японии

Нагоя, Япония, , 05:49 — REGNUM Два человека погибли в японском городе Нагоя в результате нападения мужчины с ножом, передает телеканал NHK.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июня. Полиция обнаружила двух мужчин без сознания и с ножевыми ранениями в районе железнодорожной станции. Пострадавших госпитализировали, однако врачам не удалось спасти их жизнь. Отмечается, что к утру 25 июня полицейским удалось задержать злоумышленника. В настоящее время его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в японском городе Кавасаки неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей в городском парке. В результате нападения пострадали 15 человек, среди них — восемь учеников начальной школы.

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