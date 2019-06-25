Рейс из Якутии на Сахалин задержан на 10 часов из-за густого тумана

Южно-Сахалинск, , 05:57 — REGNUM Пассажирам, вылетающим из Якутска в Южно-Сахалинск, пришлось задержаться в аэропорту отправления. Рейс задержан из-за густого тумана над островом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Авиакомпания «Якутия» снова отличилась: в августе задержаны 20% рейсов

Сложные метеоусловия на Сахалине стали причиной того, что пассажиры прибудут в аэропорт назначения с 10-часовым опозданием. Сегодня не первый рейс опаздывает в Южно-Сахалинск: рейс из Новосибирска также прибыл на остров с часовым опозданием.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году рейсы, которые выполняла авиакомпания «Якутия», опаздывали почти регулярно. Так, например, только в августе 2018 года 89 вылетов были осуществлены с опозданием более, чем на 6 часов. В авиакомпании причину задержек объяснили непредвиденными обстоятельствами, связанными с неисправностями самолетов SSJ-100.