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Президент Казахстана встретился с эвакуированными жителями Арыси

Происшествия

Президент Казахстана взял вопросы восстановления города под личный контроль

Президент Казахстана встретился с эвакуированными жителями Арыси
Иллюстрация: Akorda.kz
Эвакуционный пункт в Арыси

Туркестан, Казахстан, 25 июня 2019, 07:06 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом эвакуационных работ в городе Арыси и с условиями размещения людей, сообщили 25 июня в пресс-службе главы государства.

Токаев посетил один из эвакуационных пунктов и встретился с эвакуированными жителями Арыси. Президент пообещал восстановить повреждения, полученные в результате взрыва боеприпасов.

«Все области будут помогать. Главное правительство поможет по моему поручению, — сказал глава государства. — Чуть-чуть потерпите, все будет нормально. Я беру все эти вопросы под свой личный контроль».

Президент добавил, что правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело, и пообещал наказать всех ответственных в происшествии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 24 на 25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестанскую область для ознакомления с ситуацией в городе Арыси. Глава государства провел заседание оперативного штаба, совершил объезд города и посетил пострадавших в результате взрывов на военном складе.

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