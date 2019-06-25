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Президент Казахстана совершил объезд Арыси после взрывов на военном складе

Происшествия

В результате происшествия погиб один человек

Президент Казахстана совершил объезд Арыси после взрывов на военном складе
Иллюстрация: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев в Арыси

Туркестан, Казахстан, 25 июня 2019, 07:05 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил объезд города Арыси и осмотрел повреждения жилых и административных зданий, полученных после взрывов на складе воинской части. Об этом сообщили 25 июня в пресс-службе главы государства.

Во время объезда президенту было доложено о ходе эвакуационных работ, а также о ликвидации очагов взрывов и возгорании. Токаев отметил эффективность выполнения всех работ и поручил не сбавлять темпы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на военном складе города Арыси Туркестанской области Казахстана в результате пожара начали взрываться снаряды и другие боеприпасы. Население города было эвакуированы в ближайшие населенные пункты. В результате происшествия погиб один человек, число пострадавших достигло 46 человек.

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