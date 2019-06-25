В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта

Ницца, Франция, , 04:46 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта при приземлении в Ницце, передаёт 25 июня The Daily Star.

По информации, после посадки воздушное судно задело здание левым крылом. Ни сам самолёт, ни конструкции здания при этом серьёзно не пострадали.

В микроблоге авиакомпании в Twitter сообщается, что все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы с борта, помощь медиков никому из них не потребовалась.

В инцидента оказался нарушен график работы воздушной гавани. Ряд рейсов из Ниццы был отменён и задержан.

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