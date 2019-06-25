Вторник, 25 Июня 2019 года
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12 посетителей парка в Индии выжили после обрыва троса на аттракционе

Происшествия

Трос оборвался на небольшой высоте, поэтому посетители получили лишь травмы

Нью-Дели, 25 июня 2019, 04:47 — REGNUM  12 посетителей парка развлечений в Индии выжили в результате обрыва троса на одном из аттракционов, сообщает газета The Sun.

Сообщается, что инцидент произошел в парке развлечений в Квинсленде. На аттракционе были два вагончика с 12 пассажирами в каждом. Он поднимает эти вагончики на высоту в 45 метров, а затем происходит свободное падение. Во время одной из таких поездок у аттракциона оборвался страховочный трос. К счастью, обрыв произошел на сравнительно небольшой высоте, в результате чего посетители получили лишь травмы.

Как отметили представители местной полиции, если бы обрыв троса произошел на большей высоте, эти люди могли погибнуть. В настоящее время парк аттракционов закрыт на время проверки.

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Происшествия в развлекательных заведениях
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