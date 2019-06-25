12 посетителей парка в Индии выжили после обрыва троса на аттракционе

Нью-Дели, , 04:47 — REGNUM 12 посетителей парка развлечений в Индии выжили в результате обрыва троса на одном из аттракционов, сообщает газета The Sun.

Сообщается, что инцидент произошел в парке развлечений в Квинсленде. На аттракционе были два вагончика с 12 пассажирами в каждом. Он поднимает эти вагончики на высоту в 45 метров, а затем происходит свободное падение. Во время одной из таких поездок у аттракциона оборвался страховочный трос. К счастью, обрыв произошел на сравнительно небольшой высоте, в результате чего посетители получили лишь травмы.

Как отметили представители местной полиции, если бы обрыв троса произошел на большей высоте, эти люди могли погибнуть. В настоящее время парк аттракционов закрыт на время проверки.