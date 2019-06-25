Девять человек пострадали в дорожной аварии под Челябинском

Сим, Челябинская область, , 04:15 — REGNUM Девять человек пострадали в результате ДТП в Симе Челябинской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

Сообщается, что в Симе произошло боковое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали девять человек, среди них — двое несовершеннолетних. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение в Адлерском районе Сочи. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них — двое несовершеннолетних. Все пострадавшие были госпитализированы.

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