Вторник, 25 Июня 2019 года
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Девять человек пострадали в дорожной аварии под Челябинском

Происшествия

Среди них — двое несовершеннолетних

Сим, Челябинская область, 25 июня 2019, 04:15 — REGNUM  Девять человек пострадали в результате ДТП в Симе Челябинской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

Сообщается, что в Симе произошло боковое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали девять человек, среди них — двое несовершеннолетних. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение в Адлерском районе Сочи. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них — двое несовершеннолетних. Все пострадавшие были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие

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Дорожно-транспортные происшествия
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