Бандиты напали на отряд сил самообороны в Мексике

Мехико, , 03:55 — REGNUM Вооруженные бандиты напали на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро, сообщает портал Excelsior.

По его данным, нападавшие устроили засаду в районе поселка Эль-Камарон и открыли огонь по отряду сил самообороны. В результате перестрелки погибли не менее шести человек. В настоящее время неизвестно, кто организовал нападение, к месту происшествия уже выдвинулись отряды сухопутных войск и морской пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Мексике неизвестные вооруженные бандиты обстреляли автомобиль, в котором ехала депутат законодательного собрания штата Морелос Эрика Сарагоса. Депутат получила огнестрельное ранение и была госпитализирована. Ведется расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные обстреляли машину мексиканского депутата