Вторник, 25 Июня 2019 года
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Бандиты напали на отряд сил самообороны в Мексике

Происшествия

Погибли шесть человек

Мехико, 25 июня 2019, 03:55 — REGNUM  Вооруженные бандиты напали на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро, сообщает портал Excelsior.

По его данным, нападавшие устроили засаду в районе поселка Эль-Камарон и открыли огонь по отряду сил самообороны. В результате перестрелки погибли не менее шести человек. В настоящее время неизвестно, кто организовал нападение, к месту происшествия уже выдвинулись отряды сухопутных войск и морской пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Мексике неизвестные вооруженные бандиты обстреляли автомобиль, в котором ехала депутат законодательного собрания штата Морелос Эрика Сарагоса. Депутат получила огнестрельное ранение и была госпитализирована. Ведется расследование.

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Организованная преступность в Латинской Америке
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