Вторник, 25 Июня 2019 года
03:17:04 МСК

У строящейся стены на границе США и Мексики обнаружены тела девушки и детей

Происшествия

Они погибли от жары и обезвоживания

Вашингтон, 25 июня 2019, 03:16 — REGNUM  Сотрудники погранслужбы США обнаружили мертвую девушку и троих детей возле реки Рио-Гранде, по которой проходит граница американского штата Техас и Мексики, передает телеканал CBS.

По предварительным данным, они погибли от жары и обезвоживания. Телеканал отмечает, что тела были найдены недалеко от места возведения нового участка пограничной стены, на строительство которого Пентагон ранее выделил около миллиарда долларов США.

Напомним, в декабре 2018 в Соединенных Штатов вызвала широкий общественный резонанс смерть семилетней девочки из Гватемалы, которая вместе с группой других мигрантов пыталась незаконно проникнуть на американскую территорию. По версии правозащитников, ребенок умер от обезвоживания и высокой температуры.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить