Министр обороны Перу скончался в ходе инспекции войск

Лима, , 03:03 — REGNUM Глава минобороны Перу Хосе Уэрта Торрес умер от сердечного приступа на 72-м году жизни в ходе инспекционной поездки в регион Амасонас, сообщает пресс-служба перуанского министерства обороны.

Сообщается, что Торрес потерял сознание в ходе инспекции войск в провинции Кондорканки. Его доставили на вертолете в госпиталь, где ему оказали экстренную медицинскую помощь, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Президент Перу Мартин Вискарра уже высказал соболезнования родным и близким Торреса. Напомним, Хосе Уэрта Торрес занял пост министра обороны Перу 2 апреля 2018 года.