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Министр обороны Перу скончался в ходе инспекции войск

Происшествия

Он умер от сердечного приступа

Лима, 25 июня 2019, 03:03 — REGNUM  Глава минобороны Перу Хосе Уэрта Торрес умер от сердечного приступа на 72-м году жизни в ходе инспекционной поездки в регион Амасонас, сообщает пресс-служба перуанского министерства обороны.

Сообщается, что Торрес потерял сознание в ходе инспекции войск в провинции Кондорканки. Его доставили на вертолете в госпиталь, где ему оказали экстренную медицинскую помощь, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Президент Перу Мартин Вискарра уже высказал соболезнования родным и близким Торреса. Напомним, Хосе Уэрта Торрес занял пост министра обороны Перу 2 апреля 2018 года.

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Кончины крупных политиков
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