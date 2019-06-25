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Более 600 человек умерли от холеры в Йемене с начала 2019 года

Происшествия

Всего было выявлено 418 случаев заболевания холерой

Сана, 25 июня 2019, 02:32 — REGNUM  Не менее 686 человек умерли в Йемене из-за вспышки холеры в стране с начала 2019 года, сообщает агентство САБА со ссылкой на представителя министерства здравоохранения хуситов Юсефа аль-Хадери.

По его словам, с января 2019 года было выявлено более 418 случаев заболевания холерой, в том числе 686 смертельных исходов. Погибшие были из провинций Сана, Ходейда и Ибб. Аль-Хадери добавил, что также в этих провинциях были зарегистрированы сотни случаев заболевания дифтерией, малярией, менингитом, коклюшем, ветряной оспой и другими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года йеменские хуситы объявили чрезвычайное положение в стране из-за вспышки холеры. Ранее в столице Йемена Сане были закрыты столовые во всех учебных заведениях, чтобы снизить риск распространения холеры.

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