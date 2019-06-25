Вторник, 25 Июня 2019 года
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В Германии из-за двух бомб времён войны эвакуировали 2,5 тысячи человек

Происшествия

В непосредственной близости были обнаружены немецкий и американский снаряды

В Германии из-за двух бомб времён войны эвакуировали 2,5 тысячи человек
Иллюстрация: Hessen.de
Крепость Заальбург в Гессене

Висбаден, Германия, 25 июня 2019, 01:49 — REGNUM  Сразу две неразорвавшихся снаряда времён Великой отечественной войны были обнаружены 24 июня в немецкой федеральной земле Гессене, передаёт Die Welt.

По информации издания, в непосредственной близости друг от друга находились 250-килограммовая бомба немецкого производства и американский снаряд весом около 50 килограммов.

Сообщается, что в целях безопасности из домов в прилегающем районе были эвакуированы свыше 2,5 тысячи жителей. После этого один из снарядов был уничтожен посредством контролируемого взрыва, а другой был обезврежен сапёрами.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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