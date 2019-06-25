Вторник, 25 Июня 2019 года
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Житель Китая смог поймать выпавшего из окна ребенка

Происшествия

Ребенок не пострадал

Пекин, 25 июня 2019, 01:36 — REGNUM  Мужчина поймал выпавшего из окна третьего этажа ребенка в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает CCTV.

Сообщается, что работник местного отдела электроснабжения Чэнь Хао шел по улице и увидел ребенка, который плакал на подоконнике третьего этажа. Мужчина попросил мальчика не двигаться и сказал своему коллеге, чтобы тот зашел в здание и снял ребенка с подоконника. Однако ребенок все же выпал из окна. Тогда Хао подбежал к зданию и поймал малыша.

«Чудесно, что он не пострадал», — отметил Чэнь Хао.

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Позднее вернулась и мать ребенка. Она отвезла его в больницу для обследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года двое водителей маршрутки из Махачкалы Тагир Магомедов и Айдемир Кулдуев спасли выпавшую из окна пятого этажа пятилетнюю девочку. Им удалось смягчить падение ребенка, в результате чего девочка получила лишь небольшие ушибы.

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Падения из окон
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