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В Чехии по техническим причинам остановлен энергоблок АЭС

Происшествия

АЭС «Дукованы» построена по советскому проекту и была запущена в 1985-1987 годах

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В Чехии по техническим причинам остановлен энергоблок АЭС
Иллюстрация: Cez.cz
АЭС «Дукованы»

Прага, 25 июня 2019, 00:04 — REGNUM  На юго-востоке Чехии из-за технических проблем на АЭС «Дукованы» остановлен второй энергоблок, сообщает 24 июня РИА Новости со ссылкой на представителя руководства АЭС.

По его словам, энергоблок остановлен из-за проблем, возникших в работе одного из шести парогенераторов.

Уточняется, что ранее этот энергоблок был остановлен на 40 дней для планового обслуживания. В процессе выхода энергоблока на полную мощность выявилась проблема в парогенераторе.

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АЭС «Дукованы»
Иллюстрация: Cez.cz
АЭС «Дукованы»

Напомним, в Чехии существуют две АЭС, «Темелин» и «Дукованы», построенные по советским проектам. Они вырабатывают 40% всей электроэнергии страны. АЭС «Дукованы» самая старая из них. Она была запущена в 1985—1987 годах.

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Атомная энергетика
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