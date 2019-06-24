В Сочи рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие

Сочи, Краснодарский край, , 23:51 — REGNUM Рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в Сочи. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в Адлерском районе Сочи около 20:30 по московскому времени. рейсовый автобус наехал на бетонное силовое ограждение.

В результате ДТП пострадали восемь человек, среди которых двое — несовершеннолетние. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Уточняется, что авария произошла недалеко от ресторана «Олеся», который расположен в двух километрах от вокзала Адлера.