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Опубликовано видео катастрофы двух истребителей Eurofighter в Германии

Происшествия

Один из двух пилотов истребителей Eurofighter был найден погибшим среди обломков самолёта

Берлин, 24 июня 2019, 22:34 — REGNUM  Обнародована видеозапись авикатастрофы двух истребителей ВВС Германии, столкнувшихся в небе и упавших на территории федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Видео ролик успели записать случайные очевидцы катастрофы.

Кадры демонстрируют столкновение истребителей Eurofighter, взрыв одного самолёта, их падение и столбы дыма, поднимающиеся на местах их падения.

Напомним, один из пилотов успел катапультироваться и был найден спасателями на ветвях дерева. Тело второго лётчика было обнаружено среди обломков истребителя.

Причины катастрофы выясняются. Представители ВВС Германии заявили, что истребители совершали учебный полёт и не несли вооружения.

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Авиапроисшествия
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