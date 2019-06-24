Опубликовано видео катастрофы двух истребителей Eurofighter в Германии

Берлин, , 22:34 — REGNUM Обнародована видеозапись авикатастрофы двух истребителей ВВС Германии, столкнувшихся в небе и упавших на территории федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Видео ролик успели записать случайные очевидцы катастрофы.

Кадры демонстрируют столкновение истребителей Eurofighter, взрыв одного самолёта, их падение и столбы дыма, поднимающиеся на местах их падения.

Напомним, один из пилотов успел катапультироваться и был найден спасателями на ветвях дерева. Тело второго лётчика было обнаружено среди обломков истребителя.

Причины катастрофы выясняются. Представители ВВС Германии заявили, что истребители совершали учебный полёт и не несли вооружения.

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