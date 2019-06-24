В Мордовии природный пожар локализовали на площади 1,7 гектара

Зубово-Полянский район, Мордовия, , 22:08 — REGNUM Днём 24 июня в Мордовии локализован природный пожар в Зубово-Полянском районе, сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС по республике. Возгорание произошло на территории лесного массива.

На месте пожара работал поезд из города Сасово Рязанской области, проводятся мероприятия по тушению очага возгорания, а также устройство минерализации полос.

Было принято решение о привлечении аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Мордовии. Оперативную группу правительства республики возглавил премьер-министр Владимир Сушков. В близлежащих населённых пунктах осуществляется круглосуточное дежурство сил и средств спасательного ведомства.

ИА REGNUM напоминает, сообщение о возгорание поступило на единый номер 112 ещё 21 июня. Участок, на котором произошёл пожар, принадлежит Вышинскому территориальному лесничеству и Известковскому участковому лесничеству.

Уточнялось, что происходит горение валежника последствий природных пожаров 2010 года.

В связи с установившейся жаркой погодой и из-за порывистого ветра площадь пожара увеличилась с 250 до 1,692 тыс. га, то есть почти в семь раз.