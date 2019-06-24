В убийстве восьмилетнего ребёнка ростовские следователи подозревают мать

Кашарский район, Ростовская область, , 21:21 — REGNUM Следователи из Ростовской области расследуют уголовное дело в отношении жительницы Кашарского района. Женщину подозревают в убийстве своего восьмилетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 24 июня, мальчик был задушен.

В ведомстве уточнили, что тело ребёнка с признаками удушения было найдено в доме, в котором проживала семья. Истинные причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. В каких условиях проживали мать с сыном, неизвестно.

Женщина арестована, она стала главным фигурантом уголовного дела по п."в» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Тем временем местные массмедиа узнали некоторые подробности громкого дела. Инцидент произошёл 22 июня в хуторе Второй Киевский. Мальчика обнаружила бабушка, она и вызвала полицию и скорую помощь. Источники информируют о том, что семья по месту жительства характеризовалась положительно. С отцом ребёнка женщина была в разводе.