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Власти Франции ожидают повышенной смертности из-за наступившей жары

Происшествия

«Даже когда все организовано, уровень смертности всегда выше»

Париж, 24 июня 2019, 20:56 — REGNUM  Министерство здравоохранения Франции отчиталось о готовности учреждений к аномальной жаре, 24 июня передает агентство Associated Press.

По словам министра здравоохранения Аньес Бузин, к чрезвычайным условиям «всё готово — в домах престарелых, в больницах, на транспорте».

«Тем не менее… даже когда все организовано, уровень смертности (в жару) всегда выше», — отметила Бузин.
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Как сообщало ИА REGNUM, во Франции, Германии, Швейцарии и Бельгии на неделе 24−30 июня ожидается жара с температурой до 40 градусов по Цельсию.

В школах Франции экзамены перенесены на неделю, в городах организуются площадки с кондиционированием и раздача воды бездомным.

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Жара, засуха
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