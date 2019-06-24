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В Германию и Францию пришла Сахара

Происшествия

В Западной Европе — засуха, рекордная жара и лесные пожары

Париж, 24 июня 2019, 20:49 — REGNUM  Аномальная жара пришла в Германию и Францию с ветрами из пустыни Сахара, 24 июня передает агентство Associated Press.

Власти Франции объявили второй уровень опасности из-за жары — в течение недели в стране будет держаться жаркая и засушливая погода с температурой до 40 градусов по Цельсию.

В ряде районов Германии температура также будет превышать 40 градусов. Власти северо-восточных земель Германии выпустили предупреждение об опасности лесных пожаров.

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Жара, засуха
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