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В Петроградский район Петербурга вернули свет

Происшествия

Причины отключения выясняются

Санкт-Петербург, 24 июня 2019, 19:31 — REGNUM  Энергетики вернули электричество в дома жителей Петроградского района Санкт-Петербурга.

«С 18:23 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — сообщили в компании «Ленэнерго».

Напомним, из-за энергоаварии временно погасли светофоры, замерли троллейбусы и трамваи, были остановлены киносеансы, прекратили обслуживание покупателей магазины, кое-где заблокировались электронные двери.

К отключению электричества привело технологическое нарушение в сети 110 кВ, его причины выясняются.

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