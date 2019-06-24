В Петроградский район Петербурга вернули свет

Санкт-Петербург, , 19:31 — REGNUM Энергетики вернули электричество в дома жителей Петроградского района Санкт-Петербурга.

«С 18:23 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — сообщили в компании «Ленэнерго».

Напомним, из-за энергоаварии временно погасли светофоры, замерли троллейбусы и трамваи, были остановлены киносеансы, прекратили обслуживание покупателей магазины, кое-где заблокировались электронные двери.

К отключению электричества привело технологическое нарушение в сети 110 кВ, его причины выясняются.

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