В Петроградский район Петербурга вернули свет

Санкт-Петербург, 24 июня 2019, 19:31 — REGNUM Энергетики вернули электричество в дома жителей Петроградского района Санкт-Петербурга.
«С 18:23 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — сообщили в компании «Ленэнерго».
Напомним, из-за энергоаварии временно погасли светофоры, замерли троллейбусы и трамваи, были остановлены киносеансы, прекратили обслуживание покупателей магазины, кое-где заблокировались электронные двери.
К отключению электричества привело технологическое нарушение в сети 110 кВ, его причины выясняются.
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