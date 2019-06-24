Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Из-за взрывов на военном складе в Казахстане отменен поезд «Бишкек — Москва

Происшествия

Когда будет возобновлено железнодорожное сообщение, не уточняется

Нур-Султан, 24 июня 2019, 19:19 — REGNUM  Из-за возгорания одном из военных складов в городе Арысь в Казахстане, приведшего к подрыву массовому боеприпасов, отменяется скорый поезд «Бишкек — Москва». Об этом сообщает пресс-служба национальной компании «Киргизская железная дорога».

ИА REGNUM напоминает, что 24 июня 2019 года в 9:20 (6:20 МСК) на складе боеприпасов воинской части города Арысь, расположенного в Туркестанской области Казахстана, начали взрываться снаряды и другие боеприпасы.

Из города, население которого насчитывает 40 тысяч человек, в спешном порядке эвакуируют жителей. Из-за продолжающихся взрывов пожарные пока не могут приступить к тушению пожара в арсеналах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерствам обороны и внутренних дел, а также руководству Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов боеприпасов на складе воинской части в Арыси.

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