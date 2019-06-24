Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM

Отключение электричества произошло в одной из частей Петроградского района Санкт-Петербурга вечером 24 июня. Из-за этого отключились светофоры, остановился электротранспорт, были прерваны киносеансы, закрылись магазины.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первыми о блэкауте сообщили петербуржцы в соцсети. «Петроградский район без света», — написали жители. «Вроде вообще во всём микрорайоне вырубило, например, «Перекресток» тоже закрыли, светофоры не работают»; «Стоят трамваи в районе Кронверкского»; «Улица Мира без света, на улице Куйбышева трамваи встали», — сообщают горожане.

«В «Великан Парке» нет электричества, всех вывели из залов, обещают вернуть деньги за билеты либо в течение месяца, либо когда дадут электричество», — рассказали посетители кинотеатра у станции метро «Горьковская».

В сетевой компании «Ленэнерго» сообщили, что ее специалисты уже ведут восстановительные работы в Петроградском районе после технологического нарушения в сети 110 кВ. Его причины пока неизвестны.

«Ведутся ремонтные работы. Диспетчеры компании организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. На место направлены дизель-генераторные установки», — сообщили в «Ленэнерго».

Добавим, крупное отключение электричества в Петербурге происходило в феврале 2018 года после короткого замыкания на Первомайской ТЭЦ в Кировском районе города. тогда без света остались более 100 тысяч человек в четырех районах города — Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском.