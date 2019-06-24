В лагере, где подростка убило флагштоком, выявили массу нарушений

Уфа, , 18:00 — REGNUM В лагере «Чайка» Бирского района по факту гибели ребёнка проводилась проверка, в ходе которой выявлено множество нарушений при обеспечении безопасности несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Башкирии.

Так, работники лагеря до начала сезона привлекли 23 школьника для выполнения работ по подготовке территории к заезду отдыхающих. Трудовые отношения при этом не оформлялись и не проводился инструктаж по технике безопасности.

Кроме того, на территории лагеря находилось заброшенное здание с разбитыми стеклами и свисающей с крыши 5-метровой арматурой. Вдоль реки отсутствовал забор, что влекло опасность купания детей в неустановленных для этого местах. Качали на игровых площадках изношены и грозили обрушиться, а на входе в пляжную зону проверяющие обнаружили воткнутый в столб нож.

По итогам проверки в отношении директора лагеря возбуждено дело по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ («Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора»). В суд поданы иски о взыскании заработной платы в отношении школьников в размере 229 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале июня на территории лагеря на подростка упала металлическая труба флагштока. От полученных травм 15-летний школьник скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашивались очевидцы и работники лагеря. Кроме того, планировалось дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц и других работников, ответственных за соблюдение требований безопасности при нахождении на территории детского лагеря.

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