СМИ: одного из пилотов упавших в ФРГ истребителей нашли на дереве

Берлин, , 17:41 — REGNUM Поисково-спасательные группы нашли одного из двух лётчиков, катапультировавшихся при столкновении истребителей Eurofighter Typhoon, произошедшем на северо-востоке Германии, сообщает 24 июня телеканал N-TV.

По информации телеканала, пилот был обнаружен на верхушке дерева. Журналисты утверждают, что он жив.

Более подробной информац пока нет. Судьба второго пилота остаётся неизвестной.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Германии над территорией федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания столкнулись в воздухе два истребителя Eurofighter Typhoon.

Лётчики успели катапультироваться.

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