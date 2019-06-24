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СМИ: одного из пилотов упавших в ФРГ истребителей нашли на дереве

Происшествия

На северо-востоке Германии разбились сразу два истребителя Eurofighter Typhoon

Берлин, 24 июня 2019, 17:41 — REGNUM  Поисково-спасательные группы нашли одного из двух лётчиков, катапультировавшихся при столкновении истребителей Eurofighter Typhoon, произошедшем на северо-востоке Германии, сообщает 24 июня телеканал N-TV.

По информации телеканала, пилот был обнаружен на верхушке дерева. Журналисты утверждают, что он жив.

Более подробной информац пока нет. Судьба второго пилота остаётся неизвестной.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Германии над территорией федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания столкнулись в воздухе два истребителя Eurofighter Typhoon.

Лётчики успели катапультироваться.

Читайте ранее в этом сюжете: Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились на севере Германии

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Авиапроисшествия
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