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Электроэнергию в Симферополе обещают восстановить к концу дня

Происшествия

Более ста тысяч абонентов крымской столицы остались без света из-за аварии на линии

Симферополь, 24 июня 2019, 17:25 — REGNUM  Энергетики планируют восстановить электроснабжение Киевского, Железнодорожного и ряда других районов Симферополя к концу дня. Данная информация опубликована 24 июня на сайте Ситуационно-аналитического центра минэнерго России.

«Действием дистанционной защиты, токовой защиты нулевой последовательности отключилась высоковольтная линия (ВЛ) 110 кВ «Симферопольская ТЭЦ — Северная». Одновременно действием защит отключилась ВЛ 110 кВ «Северная — Восточная». Планируемое время окончания аварийно-восстановительных работ — 20:00 24 июня», — говорится в сообщении.

По данным центра, причиной срабатывания защиты и отключения потребителей стал обрыв провода.

Как сообщало ИА REGNUM, более 98 тысяч бытовых потребителей электроэнергии в Симферополе остались 24 июня без света из-за аварии на электросетях.

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Аварии на электросетях
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