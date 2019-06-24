У экс-главы Марий Эл проблемы со слухом: адвокат готовит жалобу в ЕСПЧ

Нижний Новгород, , 17:22 — REGNUM Обвиняемый в крупной взятке экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов на слушаниях в Нижегородском районном суде заявил об ухудшении самочувствия. По его словам, у него значительно снизилась острота слуха.

По словам адвоката экс-главы республики Игоря Трунова, Маркелов практически ничего не слышит и попросил предоставить слуховой аппарат или организовать встречу с врачом.

«В нижегородском СИЗО N1, где он содержится, не могут оказать соответствующую помощь», — цитирует правозащитника «Интерфакс-Поволжье».

Трунов добавил, что защита готовит жалобу в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) на плохие условия содержания под стражей.

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«Его не лечат и не предоставляют необходимых медицинских препаратов», — констатировал Трунов.

В настоящее время суд оглашает материалы дела. Сторона обвинения запросила допрос более 200 свидетелей, до настоящего момента опрошено пять человек.

В то же время на слушаниях 24 июня другой обвиняемой Наталии Кожановой стало плохо, ей вызывали скорую помощь, сообщает издание «7x7». После осмотра медиками она просила отложить судебное заседание, но в этом было отказано.

Обвинение выступило с ходатайством о продлении срока содержания под стражей на три месяца. Кожанова стала бить кулаками по стеклу «аквариума» и кричать. Отмечается, что разобрать можно было лишь отдельные реплики, в частности, что она не может больше находиться под стражей, что ей необходимы лекарства, что в СИЗО ужасные условия и что лучше умереть, чем так мучиться.

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Маркелов вступился за женщину, обратившись непосредственно к прокурору.

«Потапов, вы сейчас понимаете, что она умереть может здесь», — сказал бывший глава республики. За это он получил замечание от судьи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В отношении Криваша вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от органов следствия и находится в розыске. Однако, по словам его адвоката, еще до начала расследования он уехал на лечение за границу и продолжает там находиться по настоящее время.

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С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

В конце января Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство следствия о смене подсудности уголовного дела экс-главы республики, учитывая широкие связи Маркелова в органах власти, правоохранительных органах и судейском сообществе Марий Эл. Предварительные слушания проходят в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода.

В феврале Генеральная прокуратура РФ подала иск в отношении Маркелова об обращении его имущества в размере 1,5 млрд рублей в доход государства.

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