Сто тысяч крымчан остались без света — схлестнулись высоковольтные линии

Симферополь, , 17:16 — REGNUM Около ста тысяч симферопольцев остались без электроэнергии из-за аварии на электросетях. Об этом 24 июня журналистам сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

По его словам, без электроснабжения остались районы площади Куйбышева, улицы Лермонтова, проспекта Победы, железнодорожного вокзала, Бела Куна и прилегающие к ним улицы — всего более 98 тыс. бытовых потребителей.

«Энергетики предпринимают все необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям», — отметил Шахов.

По данным «Крымэнерго», схлестнулись две высоковольтные линии, в результате чего произошёл обрыв провода линии «Северная — Восточная».

Напомним, синоптики объявил штормовое предупреждение в Крыму 24 июня. Местами ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20−25 м/с.

Читайте развитие сюжета: Электроэнергию в Симферополе обещают восстановить к концу дня