В Екатеринбурге второй раз за два дня горит Парк Маяковского

Екатеринбург, , 16:30 — REGNUM В Екатеринбурге уже второй раз за последние два дня разгорелся пожар в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского регионального управления МЧС.

В ведомстве сообщают, что в парке загорелся деревянный одноэтажный дом. Угрозы дальнейшего возгорания нет, пожарные уже приступили к тушению огня. Огонь распространился на 40 квадратных метров.

В социальных сетях высказываются предположения, что загорелось строение рядом с конюшней, которая горела в ночь с 22 на 23 июня.

Входе предыдущего пожара в ЦПКИО, который произошёл 22 июня, никто не пострадал. Тогда очаг возгорания достиг площади в 50 квадратных метров.

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