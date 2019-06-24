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В Екатеринбурге второй раз за два дня горит Парк Маяковского

Происшествия

Огонь распространился на 40 квадратов

Екатеринбург, 24 июня 2019, 16:30 — REGNUM  В Екатеринбурге уже второй раз за последние два дня разгорелся пожар в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского регионального управления МЧС.

В ведомстве сообщают, что в парке загорелся деревянный одноэтажный дом. Угрозы дальнейшего возгорания нет, пожарные уже приступили к тушению огня. Огонь распространился на 40 квадратных метров.

В социальных сетях высказываются предположения, что загорелось строение рядом с конюшней, которая горела в ночь с 22 на 23 июня.

Входе предыдущего пожара в ЦПКИО, который произошёл 22 июня, никто не пострадал. Тогда очаг возгорания достиг площади в 50 квадратных метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Парк Маяковского в Екатеринбурге обновят по «голландскому» проекту

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