Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились на севере Германии

Берлин, , 16:18 — REGNUM Сразу два истребителя Eurofighter германского бундесвера потерпели крушение на северо-востоке Германии. Об этом сегодня, 24 июня, пишет Deutsche Welle со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.

Крушение произошло на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Уточняется, что пилоты двух истребителей успели катапультироваться перед тем, как самолёты столкнулись с землей. На данный момент пилоты пока не обнаружены.

На месте падения самолетов возник пожар, который пытаются ликвидировать экстренные службы.

Другие подробности инцидента не приводятся.