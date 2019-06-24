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Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились на севере Германии

Происшествия

Пилоты катапультировались, но их пока не нашли

Берлин, 24 июня 2019, 16:18 — REGNUM  Сразу два истребителя Eurofighter германского бундесвера потерпели крушение на северо-востоке Германии. Об этом сегодня, 24 июня, пишет Deutsche Welle со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.

Крушение произошло на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Уточняется, что пилоты двух истребителей успели катапультироваться перед тем, как самолёты столкнулись с землей. На данный момент пилоты пока не обнаружены.

На месте падения самолетов возник пожар, который пытаются ликвидировать экстренные службы.

Другие подробности инцидента не приводятся.

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Авиапроисшествия
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