Стрелявший в букмекерской конторе грабитель осуждён в Чувашии

Чебоксары, , 16:14 — REGNUM В Шемуршинском районе Чувашии вынесен приговор по факту разбойного нападения на букмекерскую контору. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, злоумышленник ворвался в маске и с оружием, угрожая кассиру и выстрелив из него.

Нападение произошло 18 февраля 2019 года около 04:30 часов. По данным следствия, 42-летний злоумышленник достоверно знал о наличии денег в помещении букмекерской конторы. Для нападения он надел спортивную шапку с прорезями для глаз и вооружился «неустановленным следствием предметом, похожим на обрез». В ходе разбирательств было установлено, что он зашёл в помещение букмекерской конторы и, «демонстрируя указанный предмет, потребовал от кассира денег, угрожая насилием, а затем выстрелил из данного предмета». В результате было похищено 340 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой с причинением ущерба в крупном размере»). Ему назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде ограничением свободы на срок 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в одну из микрофинансовых организаций ворвался неизвестный в маске и, угрожая ножом, попытался похитить деньги. Однако похитить деньги злоумышленнику не удалось: по данным полиции, девушка проявила «сообразительность и смелость, заявив правонарушителю, что ключи от сейфа отсутствуют, как и не имеется денег в кассе», но «предложила неизвестному оформить кредит, на что тот поспешил убраться из офиса микрозаймов». На преступление, по словам подозреваемого, он пошёл ради девушки, с которой познакомился в интернете.

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