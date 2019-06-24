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В Эфиопии ищут организаторов неудавшегося переворота — СМИ

Происшествия

«Зачинщики неудавшегося переворота все еще находятся на свободе»

Аддис-Абеба, 24 июня 2019, 16:13 — REGNUM  Человек, обвиняемый в попытке захватить контроль над северным регионом Эфиопии Амхара, находится в бегах с несколькими сообщниками, еще несколько заговорщиков арестованы. Об этом сообщил 24 июня высокопоставленный правительственный чиновник, передает агентство Reuters.

По словам источника, генерал Асамнью Циге организовал в минувшую субботу вооруженные нападения, в результате которых погибли пять человек, включая начальника штаба национальной армии и главу штата Амхара.

«Зачинщики неудавшегося переворота все еще находятся на свободе, и силы безопасности охотятся за ними», — сказал пресс-секретарь премьер-министра страны Негуссу Тилахун.

Он напомнил, что глава штата Амхара Амбачев Меконнен и его советник были убиты в основном городе региона Бахр-Дар. Генеральный прокурор Амхары также был застрелен и скончался от ран в понедельник, 24 июня, сообщают государственные СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Эфиопии в одной из провинций была осуществлена неудачная попытка переворота, несмотря на пресечение действий злоумышленников, погибли несколько высокопоставленных руководителей штата Амхара.

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