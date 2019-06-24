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ВВС Турции «нейтрализовали» двух членов РПК в Ираке

Происшествия

Спецоперация «Коготь» продолжается

Анкара, 24 июня 2019, 15:42 — REGNUM  Истребители ВВС Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, об этом 24 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Удар был нанесен в рамках спецоперации «Коготь», начавшейся 27 мая. В ходе нее уже было обезврежено порядка 58 повстанцев.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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