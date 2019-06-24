На калужских автодорогах 10 человек погибли в ДТП с нетрезвыми водителями

Калуга, , 14:52 — REGNUM Около 214 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения было зарегистрировано за пять месяцев 2019 года на автодорогах Калужской области. Как сообщает 24 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве региона, в ДТП с нетрезвыми водителями погибли 10 человек, 83 получили ранения.

По информации начальника калужского регионального управления ГИБДД Алексея Холопова, рост ДТП с пострадавшими людьми с участием нетрезвых водителей в 2019 году зарегистрирован в Калуге, Бабынинском, Барятинском, Жиздринском, Жуковском, Кировском, Козельском, Куйбышевском, Медынском, Мещовском и Ульяновском районах.

Напомним, на федеральном уровне наказание за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде существенно ужесточено. Эти меры направлены на снижение числа пьяных водителей и, как следствие, уменьшение количества ДТП с их участием.