Сотрудница посольства США сбила пешехода в центре столицы Киргизии

Бишкек, , 14:47 — REGNUM В столице Киргизии машина, принадлежащая посольству США, сбила пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. За рулем в этот момент находилась 51-летняя сотрудница американского диппредставительства, пишет «Kaktus.media».

По данным госавтоинспекции, пострадавший 22-летний студент госпитализирован. В отношении виновницы дорожно-транспортного происшествия никаких мер не принято, поскольку она имеет статус неприкосновенности. Также в связи с этим ее машина не поставлена на штрафную стоянку.

В американском диппредставительстве заверяют, что готовы оказать помощь пострадавшему, сообщает «Vesti.kg».

"Сотрудница посольства США, сбившая пешехода в Бишкеке, не покидала место происшествия. Она припарковала автомобиль на обочине и оказала сотрудничество правоохранителям на месте происшествия. Представители посольства в тесном сотрудничестве с властями Киргизии связались с молодым человеком, чтобы обеспечить его благополучие и решить проблему», — подчеркивают дипломаты.

Между тем, очевидцы утверждают, что работница американского посольства пыталась скрыться с места происшествия.

«Она даже не остановилась, ее догнал свидетель ДТП. Из машины отказалась выйти, ссылаясь, что находится в транзитной машине и у нее есть неприкосновенность. Где-то после шести — семи минут происшествия появились люди в военной форме США, чтобы защитить дамочку. Пострадавшего с сотрясением мозга и ушибами отвезли в БНИЦТО. Никаких мер против нее не приняли из-за неприкосновенности. После происшествия ни один человек не поинтересовался его состоянием здоровья. Как будто задавили букашку, которая не стоит ничего», — цитирует очевидца происшествия «24.kg».

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