Серия землетрясений зарегистрирована на юге Казахстана после взрыва в Арыси

Нур-Султан, , 14:35 — REGNUM Серия подземных толчков зарегистрирована на юге Казахстана после взрыва на складе боеприпасов в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщает 24 июня издание InBusines со ссылкой на Институт геофизических исследований министерства энергетики республики.

Подземный толчок магнитудой 3,5 был зафиксирован в 9 часов 37 минут (6 часов 37 минут по Москве). В 10 часов 45 минут (7 часов 45 минут по Москве) зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,1. В 11 часов 52 минуты (8 часов 52 минуты по Москве) центр зафиксировал сейсмическое событие магнитудой 3,4. Эпицентр подземных толчков находился в непосредственной близости от города Арыси.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на складе боеприпасов воинской части города Арыси произошел мощный взрыв. В городе была организована эвакуация жителей. По состоянию на 14:00 по московскому времени спасатели не смогли приступить к тушению пожара из-за продолжающихся взрывов.

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