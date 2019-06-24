В Калуге житель Архангельской области бросился в драку с инспектором ДПС

Калуга, , 14:13 — REGNUM Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Архангельской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья).

Как сообщил 24 июня корреспонденту ИА REGNUM следователь СУ СК России по Калужской области Александр Исаев, по версии следствия, в марте 2019 года обвиняемый в ночное время суток управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль двигался по улице Салтыкова-Щедрина города Калуги с большой скоростью, заехал на полосу, предназначенную для встречного движения, что вызвало подозрение у экипажа ДПС.

«Полицейские догнали нарушителя и с помощью проблесковых маяков и громкоговорителя потребовали от водителя остановиться. От прохождения медицинского освидетельствования обвиняемый отказался в присутствии понятых. В процессе составления административного материала водитель пытался покинуть патрульный автомобиль, при этом наносил удары руками и ногами по лицу и телу сотрудника ДПС, причинив ему средней тяжести вред здоровью», — сказал Александр Исаев.

Обвиняемый в ходе расследования уголовного дела полностью признал свою вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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