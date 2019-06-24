Массовое отравление шаурмой зарегистрировано в Приангарье

Братск, Иркутская область, , 14:00 — REGNUM По меньшей мере восемь человек отравились и попали в больницу, отобедав в закусочной, расположенной в Братске, по ул. Кирова, 18 (Иркутская область). Как следует из официального сообщения Роспотребнадзора, информация о случаях заболевания жителей острой кишечной инфекцией поступила в надзорное ведомство в ночь с 22 на 23 июня 2019 года.

В ходе эпидемиологического расследования названа предположительная причина заболевания — пищевой фактор передачи.

«Все пострадавшие приобретали продукты питания в закусочной, расположенной в г. Братске, по ул. Кирова, 18. В настоящее время состояние у всех пострадавших удовлетворительное», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как сообщает Bst.bratsk, в интернет-пространстве первым тревогу забил супруг одной из потерпевших. Обеспокоенный тяжелым состоянием жены и тем, что закусочная все еще работает, мужчина записал видеообращение, в котором рассказал, что дочь и жена попали в больницу, потому что съели шаурму, купленную в этом торговом павильоне.

Как пояснила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова, при проверке в этой точке общепита выяснилось, что «у большинства сотрудников отсутствует личная медицинская книжка, нет дезинфицирующего средства, отсутствует необходимое оборудование, и что помещении присутствуют насекомые».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае следствие проводит проверку по факту отравления детей в оздоровительном лагере в посёлке Борск Сухобузимского района: у 12 детей выявлены признаки пищевого отравления.

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