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В Эфиопии от полученных ран скончался генеральный прокурор штата Амхара

Происшествия

Подробности попытки регионального переворота уточняются

Аддис-Абеба, 24 июня 2019, 13:40 — REGNUM  Генеральный прокурор штата Амхара в Эфиопии Мигбару Кбеде скончался от полученных ран в результате попытки переворота, об этом 24 июня сообщает Al Arabia.

Таким образом, он стал третьей жертвой наряду с главой штата и его советником. Также нападавшие стреляли и в главу генерального штаба региона.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из провинций Эфиопии была осуществлена неудачная попытка переворота, несмотря на пресечение действий злоумышленников, погибли несколько высокопоставленных руководителей штата Амхара. Подробности пока не сообщаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В начальника штаба эфиопской армии в провинции Амхара стреляли — СМИ

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