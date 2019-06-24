В Эфиопии от полученных ран скончался генеральный прокурор штата Амхара

Аддис-Абеба, , 13:40 — REGNUM Генеральный прокурор штата Амхара в Эфиопии Мигбару Кбеде скончался от полученных ран в результате попытки переворота, об этом 24 июня сообщает Al Arabia.

Таким образом, он стал третьей жертвой наряду с главой штата и его советником. Также нападавшие стреляли и в главу генерального штаба региона.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из провинций Эфиопии была осуществлена неудачная попытка переворота, несмотря на пресечение действий злоумышленников, погибли несколько высокопоставленных руководителей штата Амхара. Подробности пока не сообщаются.

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