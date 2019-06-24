В аэропорту Киева изъяли более 30 кг янтаря — ГПСУ

Киев, , 13:28 — REGNUM Гражданин КНР, который подозревается в попытке незаконно вывезти с Украины более 30 кг янтаря, задержан в аэропорту Киева. Об этом сообщили 24 июня в пресс-службе государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Мужчину задержали в киевском аэропорту Борисполь.

«В результате в двух чемоданах, которые принадлежали гражданину Китая, было обнаружено 31,5 кг обработанного янтаря. С этим багажом гражданин Китая планировал попасть на рейс в Пекин. Однако товар ему придется оставить на Украине», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украинско-польской границе задержали автомобиль, в бензобаке которого нашли 12 кг необработанного янтаря.

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