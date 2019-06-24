Понедельник, 24 Июня 2019 года
13:20:23 МСК

Гражданина Таджикистана обвиняют в насилии над 13-летней жительницей Алтая

Происшествия

Мужчина сознался, что несколько раз насиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы

Новоалтайск, Алтайский край, 24 июня 2019, 13:20 — REGNUM  СУ СК РФ по Алтайскому краю предъявило обвинение 40-летнему гражданину Таджикистана, проживающему в Новоалтайске. Как сообщает сегодня, 24 июня, пресс-служба ведомства, этот мужчина уже признался, что в марте 2019 года несколько раз совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней дочери своей сожительницы.

Как пояснила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле, злоумышленник угрожал девочке физической расправой в случае, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем. По её словам, следователи сумели доказать причастность мужчины к четырём фактам насильственных действий сексуального характера.

Судить злоумышленника будут в соответствии с п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей и с угрозой его применения совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить