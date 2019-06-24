Гражданина Таджикистана обвиняют в насилии над 13-летней жительницей Алтая

Новоалтайск, Алтайский край, , 13:20 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю предъявило обвинение 40-летнему гражданину Таджикистана, проживающему в Новоалтайске. Как сообщает сегодня, 24 июня, пресс-служба ведомства, этот мужчина уже признался, что в марте 2019 года несколько раз совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней дочери своей сожительницы.

Как пояснила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле, злоумышленник угрожал девочке физической расправой в случае, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем. По её словам, следователи сумели доказать причастность мужчины к четырём фактам насильственных действий сексуального характера.

Судить злоумышленника будут в соответствии с п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей и с угрозой его применения совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).