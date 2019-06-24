В Чаде ликвидированы более 40 террористов — СМИ

Нджамена, , 13:22 — REGNUM Объединенные вооруженные силы стран Западной Африки в составе Межнациональной коалиционной оперативной группы (MNJTF) ликвидировали более 40 террористов из группировки «Западноафриканская провинция ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате атаки у озера Чад в пятницу, 21 июня. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей региональной военной группировки.

В состав MNJTF входят войска стран, расположенных вокруг озера Чад — Камеруна, Нигера, Нигерии и Чада. В ходе операции по устранению террористов на острове Дорон Найра погиб один солдат, десять человек были ранены, сообщает агентство.

«Западноафриканская провинция ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была сформирована в 2016 году, когда ячейка местной террористической организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросила поддержки у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Действия террористов образовавшейся организации подрывают безопасность в Чаде, Нигере, Нигерии и Камеруне.