Сильные дожди грозят подтоплением населённым пунктам Тувы

Кызыл, , 13:02 — REGNUM В Туве из-за обильных дождей возникла угроза подтопления населённых пунктов и дорог. Как сообщили ИА REGNUM 24 июня в республиканском правительстве, в связи с сильными осадками и подъёмом уровня воды в реках глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил повышенную готовность для ряда районов.

По данным службы по ГО и ЧС Тувы, наибольшие риски прогнозируются в столице республики — городе Кызыле, а также в шести районах: Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Кызылском, Тандинском, Тоджинском, Улуг-Хемском.

По словам Кара-оола, реки начали подниматься из-за сильных и продолжительных дождей.

«Есть риски подтопления низинных участков, некоторых сёл. Могут дороги и мосты пострадать. От местных администраций требую постоянной готовности к мобилизации людей и техники, если потребуется. Обстановка на реках должна оцениваться ежедневно», — пишет глава региона на своей странице в соцсети.

Из-за подъёма уровня воды в Енисее 23 июня муниципальные власти на трое суток приостановили работу Дерзиг-Аксынской и Эйлиг-Хемской паромных переправ. Река размыла подъезды к причальному устройству, по которому автомобили въезжают на палубу парома. В настоящее время подъезды восстановлены.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в МЧС по Туве, ссылаясь на информацию синоптиков, в течение суток 24 и 25 июня местами по республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами крупный град, усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 27 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности.