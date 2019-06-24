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Экс-главу красноярского Росприроднадзора заподозрили еще в одной взятке

Происшествия

По версии следствия, в декабре 2018 года Калинин получил взятку в размере 500 тыс. рублей

Красноярск, 24 июня 2019, 12:46 — REGNUM  Бывший руководитель межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Туве Андрей Калинин подозревается еще в одном эпизоде получения взятки, сообщает 24 июня пресс-службе регионального главного управления СКР.

По версии следствия, в декабре 2018 года Калинин получил взятку в размере 500 тыс. рублей, что является частью от общего объема взятки в размере 1 млн рублей за выдачу разрешительных документов одному из предприятий Красноярского края. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, Калинин был задержан 12 декабря по подозрению в получении от директора коммерческой фирмы, занимающейся экологическим аудитом, взятки в размере 300 тыс. рублей.

Напомним, Андрей Калинин в 2015 году стал руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю. С 2018 года был руководителем межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве.

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